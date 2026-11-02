Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vận động người dân giao nộp hơn 450 khẩu súng các loại

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, từ ngày 15-10-2025, các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn khu vực biên giới.

Các đồn biên phòng đã chủ động nắm tình hình, rà soát các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép để lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp; trong đó phát huy vai trò của trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, kết hợp tuyên truyền tại các buổi họp bản, cụm dân cư, hội nghị đoàn thể với vận động trực tiếp từng hộ, từng người.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định của pháp luật, vận động người dân ký cam kết không chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua triển khai, tính đến nay, các đồn biên phòng đã chủ trì, phối hợp thành lập 13 điểm tiếp nhận; tổ chức 172 buổi tuyên truyền tập trung với trên 12.200 lượt người nghe. Đã có trên 17.400 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu kiểm đếm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp.

Qua vận động, người dân đã tự giác giao nộp 456 khẩu súng gồm: 171 khẩu súng hơi, 284 khẩu súng kíp và 1 khẩu súng thể thao; cùng 44 nòng súng, 6 kích điện, 2 bơm khí nén và nhiều đạn chì. Số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ này sẽ được tiêu hủy theo quy định.

Theo Đại tá Đỗ Đình Cường, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, kết quả trên có được nhờ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân; trong đó có sự chủ động tham mưu, tổ chức tuyên truyền, vận động từ cơ sở của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.