Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiêu hủy gần 460 khẩu súng các loại

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí đang tàng trữ, sử dụng trái phép.

Hàng trăm khẩu súng các loại cùng công cụ hỗ trợ được người dân tự nguyện giao nộp cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Nội dung, hình thức tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn, phong tục, tập quán và trình độ nhận thức của đồng bào các dân tộc. Cùng với tuyên truyền tập trung tại các bản, các đơn vị còn chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân có nguy cơ tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; giải thích rõ những quy định của pháp luật, tác hại và hậu quả có thể xảy ra từ việc sử dụng súng tự chế, vũ khí săn bắn không đúng quy định. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, tự giác giao nộp vũ khí, không mua bán, chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiến hành tiêu hủy súng cùng các loại công cụ hỗ trợ.

Kết quả, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động thu hồi 457 khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn, hàng chục nòng súng và nhiều công cụ khác.

Đại tá Trần Nguyên Kỷ, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: Qua tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân có chuyển biến rõ nét; nhiều hộ đã tự giác giao nộp vũ khí, tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phần kim loại sẽ được tiêu hủy bằng cưa máy.

Thời gian tới, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập trung vào những địa bàn, đối tượng còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí. Đồng thời, duy trì các điểm tiếp nhận, vận động người dân tự giác giao nộp những loại vũ khí còn cất giữ, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.