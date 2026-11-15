Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiêu hủy 457 khẩu súng các loại

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu kiểm tra, phân loại vũ khí thu hồi trước khi tiêu hủy. Ảnh: Đức Duẩn

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí đang tàng trữ, sử dụng trái phép.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời ban hành Kế hoạch số 651/KH-BCH ngày 30/9/2025 về tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở kế hoạch, các đồn Biên phòng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai các đợt ra quân tuyên truyền, vận động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Các đơn vị thành lập tổ công tác, bố trí 13 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, đơn vị.

Nội dung, hình thức tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn, phong tục, tập quán và trình độ nhận thức của đồng bào các dân tộc. Bên cạnh tuyên truyền tập trung tại các bản, các đơn vị còn chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân có nguy cơ tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; giải thích rõ các quy định của pháp luật, tác hại và hậu quả có thể xảy ra từ việc sử dụng súng tự chế, vũ khí săn bắn không đúng quy định. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, tự giác giao nộp vũ khí, không mua bán, chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân từng bước được nâng lên. Nhiều hộ gia đình đã chủ động rà soát, tự nguyện giao nộp các loại súng và công cụ hỗ trợ còn cất giữ trong nhà. Kết quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động thu hồi 457 khẩu súng các loại, gồm: 54 khẩu súng hơi PCP, 284 khẩu súng kíp, 118 khẩu súng hơi và 1 khẩu súng thể thao. Ngoài ra, còn thu hồi 44 nòng súng, 6 kích điện, 2 bơm khí nén, 100 viên đạn chì, 1 viên đạn K56 và 1 chiếc nỏ.

Đại tá Trần Nguyên Kỷ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã đạt được những kết quả tích cực. Đáng ghi nhận là nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân có chuyển biến rõ nét; nhiều người dân đã tự giác giao nộp vũ khí, tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập trung vào những địa bàn, đối tượng còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí. Đồng thời, duy trì các điểm tiếp nhận, vận động người dân tự giác giao nộp những loại vũ khí còn cất giữ, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn gặp không ít khó khăn do địa bàn biên giới rộng, địa hình hiểm trở, dân cư phân tán. Một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng vũ khí tự chế phục vụ săn bắn, tự vệ khi đi rừng, làm nương. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán linh kiện, phụ kiện chế tạo vũ khí qua mạng và hoạt động vận chuyển hàng cấm qua biên giới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, kiểm soát địa bàn.

Việc tổ chức tiêu hủy 457 khẩu súng các loại là bước tiếp theo trong quá trình xử lý số vũ khí đã được vận động thu hồi, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn từ các loại vũ khí còn tồn tại trong cộng đồng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn biên giới Lai Châu an toàn, ổn định.