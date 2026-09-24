Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thi cán bộ nghiệp vụ giỏi

Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ; qua đó rút kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát biểu bế mạc hội thi.

Các thí sinh thực hiện 5 nội dung thi, gồm: Nhận thức lý luận chung; xử trí tình huống trong công tác trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm; điều lệnh; bắn súng ngắn K54 và bơi tự do 3 phút. Nội dung thi được xây dựng sát với chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, kết hợp kiểm tra kiến thức với khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác.

Ban tổ chức đã chủ động xây dựng, ban hành đầy đủ các văn kiện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức ôn luyện; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang bị và các điều kiện bảo đảm; đồng thời duy trì nghiêm quy chế, điều hành thi chặt chẽ, khoa học, công tâm, khách quan và an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao thưởng tặng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao thưởng tặng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Qua hội thi, các thí sinh đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực ôn luyện, nắm được kiến thức lý luận và nghiệp vụ, từng bước nâng cao khả năng xử trí tình huống, tác phong điều lệnh và thể lực; thể hiện tốt khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ tham gia hội thi nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những kết quả đạt được để nâng cao chất lượng huấn luyện, tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh, tác phong cùng khả năng xử trí linh hoạt các tình huống sát với thực tiễn địa bàn.

Ban tổ chức kiểm tra kết quả bắn súng K54 của các thí sinh.

Các thí sinh tham gia phần thi bơi tự do 3 phút.

Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng, tổ chức ôn luyện cho cán bộ được lựa chọn tham gia Hội thi cấp Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.