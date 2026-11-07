Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu: Nhiều việc làm thiết thực giúp học sinh biên giới

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, thời gian qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường, ổn định nền nếp sinh hoạt, học tập và chăm lo đời sống cho học sinh nội trú.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hướng dẫn học sinh các bài tập thể dục buổi sáng.

Tỉnh Lai Châu có 11 trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới, hiện còn 7 trường đang từng bước hoàn thiện và đi vào hoạt động. Nhằm hỗ trợ kịp thời để các trường đi vào hoạt động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã huy động 117 lượt cán bộ, chiến sĩ với 468 ngày công san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, trồng cây xanh, vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và hoàn thiện một số hạng mục cơ sở vật chất.

Thực hiện Mô hình "Cây kéo Biên phòng" .

Đặc biệt, tại các trường đã đi vào hoạt động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập 4 tổ công tác với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các trường, đẩy mạnh nhiều hoạt động, như: Chương trình “Tiết học biên cương”, Mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp”.

Hướng dẫn học sinh gấp chăn màn và sắp đặt nội vụ vệ sinh.

Trong chương trình, gần 50 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường nội trú, tổ chức hơn 20 buổi hoạt động với sự tham gia của 8.113 lượt học sinh. Trong đó, tập trung hướng dẫn học sinh gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh, thực hiện nền nếp sinh hoạt hằng ngày; tổ chức rèn luyện thể dục, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể và tuyên truyền kiến thức về chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ cùng người dân trồng rau xanh.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân san gạt gần 10 ha đất, tạo mặt bằng phục vụ công tác tăng gia sản xuất.

Theo ghi nhận, tính đến hết tháng 10-2026 có khoảng 6 ha rau, củ, quả đã và đang vào vụ thu hoạch, góp phần tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, bổ sung nguồn cung phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao quà tặng người dân bản Ngải Thầu, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”...

Tuyên truyền về đường biên giới, cột mốc.

Những hoạt động thiết thực, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu được ngành Giáo dục và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh và học sinh ghi nhận, đánh giá cao. Không chỉ vậy, các hoạt động này đã góp phần thiết thực nâng cao điều kiện dạy và học, chăm lo tốt hơn đời sống học sinh vùng biên giới, mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tin yêu của thế hệ trẻ đối với Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới.