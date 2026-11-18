Đại tá Trương Minh Đức phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 2 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: Đức Duẩn

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 2 năm 2025-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ, sáng tạo phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Khu vực biên giới tỉnh Lai Châu có chiều dài 265,165km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), gồm 11 xã biên giới với 172 bản, trong đó có 63 bản giáp biên. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nhiều khu vực sóng điện thoại và Internet không ổn định, đặt ra không ít thách thức trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu xác định phong trào “Bình dân học vụ số” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện địa bàn. Nổi bật là các mô hình: “Thầy giáo quân hàm xanh - Đẩy nhanh chuyển đổi số”, “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, “Thư viện pháp luật số”, “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh” và “Hướng dẫn nhân dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử”.

Với phương châm “đi từng bản, đến từng lán nương, hướng dẫn từng người dân”, trong 2 năm, các đơn vị đã tổ chức 932 buổi tuyên truyền, hướng dẫn với 31.296 lượt người tham gia tại 172 bản, điểm dân cư. Nội dung tập trung vào hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác Internet an toàn, nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, thông qua mô hình hỗ trợ bán hàng trên sàn thương mại điện tử, cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn 80 hộ dân tạo lập, vận hành gian hàng số. Tính đến tháng 10/2026, tổng doanh thu từ các gian hàng đạt trên 1 tỷ đồng, góp phần quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh” phát huy hiệu quả thiết thực. Qua mô hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận 232 tin báo, trong đó có 199 tin có giá trị, góp phần xác lập, đấu tranh thành công 6 chuyên án, bắt giữ, khởi tố 38 vụ với 46 đối tượng.

Tại hội nghị, đại diện các đồn Biên phòng tập trung thảo luận, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn về hạ tầng viễn thông, trang thiết bị, trình độ tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai phong trào trong thời gian tới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hướng dẫn người dân khu vực biên giới sử dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đời sống và phát triển kinh tế. Ảnh: Đức Duẩn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trương Minh Đức ghi nhận, biểu dương những kết quả các cơ quan, đơn vị đạt được; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào. Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, lấy hiệu quả phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân làm thước đo; chú trọng nhân rộng những mô hình thiết thực, khắc phục khó khăn về hạ tầng, nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự trở thành một tuyên truyền viên, hướng dẫn viên số, góp phần đưa tri thức công nghệ đến từng hộ dân nơi biên giới.

Những kết quả đạt được sau hai năm triển khai phong trào tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng biên giới Lai Châu hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.