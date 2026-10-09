Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân xây dựng vùng rau an toàn

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng nhân dân san gạt mặt bằng, chuẩn bị đất trồng rau xanh tập trung tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu. Ảnh: Đức Duẩn

Mô hình được triển khai theo Kế hoạch số 1884/KH-BCH ngày 9/9/2026 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Theo đó, đơn vị chỉ đạo 13 đồn Biên phòng phối hợp với địa phương vận động nhân dân tham gia, lựa chọn diện tích đất phù hợp, tổ chức cải tạo mặt bằng và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn.

Trong đó, bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu được lựa chọn triển khai thí điểm với diện tích 1,4ha, có 21 hộ dân tham gia. Đồn Biên phòng Dào San triển khai diện tích 2ha, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng 2ha và Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ 1,6ha. Các đồn Biên phòng còn lại đang tiếp tục tạo mặt bằng, huy động nhân dân tham gia, phấn đấu đến đầu năm 2027, tổng diện tích trồng rau trên địa bàn biên giới của tỉnh đạt khoảng 22ha.

Bên cạnh diện tích trồng rau tập trung, các đồn Biên phòng còn bố trí quỹ đất làm vùng đệm từ 0,5 đến 0,6ha, nhằm hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng vào thời điểm giáp hạt hoặc khi thời tiết chuyển mùa.

Để hỗ trợ nhân dân tổ chức sản xuất, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tích cực phối hợp với địa phương san gạt mặt bằng, chuẩn bị đất và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau. Toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 1.520 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, cùng 2.000 ngày công và hàng trăm ngày công của nhân dân; huy động 9 máy xúc hoạt động gần 1.000 giờ để hỗ trợ san gạt đất.

Ngoài 21 hộ dân tại bản Ngài Thầu, có thêm 98 hộ tham gia mô hình. Đến nay, khoảng 8ha đất đã được chuẩn bị, trong đó khoảng 4,5ha đã xuống giống.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng người dân bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu gieo hạt rau giống. Ảnh: Đức Duẩn

Phát biểu tại hoạt động triển khai mô hình, Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhấn mạnh ý nghĩa của việc hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, từng bước hình thành vùng rau tập trung, tạo nguồn thực phẩm an toàn phục vụ các trường học khu vực biên giới. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững của mô hình.

Đại diện chính quyền địa phương và các hộ dân tham gia cũng khẳng định quyết tâm phối hợp triển khai, sử dụng hiệu quả diện tích đất, thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật và chăm sóc rau xanh theo quy trình an toàn.

Việc xây dựng vùng rau xanh tập trung không chỉ góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ cho các trường học mà còn tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, từng bước tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, gắn bó với địa bàn, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.