Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hỗ trợ dân xây dựng vùng thực phẩm an toàn

Mô hình hướng tới hình thành vùng sản xuất thực phẩm an toàn cung cấp cho các trường học trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, nội trú cho học sinh, đồng thời tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Đại tá Trần Nguyên Kỷ, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát động triển khai mô hình.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Trần Nguyên Kỷ, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân xây dựng vùng thực phẩm an toàn phục vụ trường học là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nói chung và Đồn Biên phòng Pa Tần nói riêng.

Thông qua mô hình, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe học sinh vùng biên giới.

Các đại biểu tham gia chăm sóc vườn rau trong mô hình.

Chuồng nuôi gia cầm do Bộ đội Biên phòng cùng người dân xã Pa Tần xây dựng, chăm sóc.

Thay mặt các hộ dân tham gia mô hình, đồng chí Lò Đức Việt, Bí thư Chi bộ bản Pa Tần 2, cho biết sẽ cùng nhân dân quyết tâm thực hiện đúng quy trình trồng rau, chăn nuôi an toàn; sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Các hộ dân cũng cam kết chú trọng chất lượng, nguồn gốc sản phẩm; mong muốn tiếp tục được cấp ủy, chính quyền cùng Bộ đội Biên phòng hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ kết nối đầu ra để duy trì sản xuất, phát triển kinh tế.