Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu giúp dân xây dựng vùng rau an toàn

Để triển khai mô hình, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đồn biên phòng trực thuộc phối hợp với địa phương vận động nhân dân tham gia, lựa chọn diện tích đất phù hợp và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp hỗ trợ người dân san tạo mặt bằng, làm đất, chuẩn bị các điều kiện sản xuất.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng nhân dân san tạo mặt bằng, chuẩn bị đất trồng rau xanh tập trung tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu.

Tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu, mô hình được triển khai thí điểm trên diện tích 1,4ha, với 21 hộ dân tham gia. Các Đồn Biên phòng: Dào San, Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Sin Suối Hồ triển khai mô hình trên tổng diện tích 5,6ha.

Các đồn biên phòng còn lại đang phối hợp chuẩn bị mặt bằng, vận động nhân dân tham gia, phấn đấu đến đầu năm 2027, diện tích trồng rau trên địa bàn biên giới đạt khoảng 22ha. Các đơn vị còn bố trí quỹ đất từ 0,5 đến 0,6ha làm vùng đệm, nhằm duy trì nguồn cung rau trong thời điểm giáp vụ hoặc khi thời tiết chuyển mùa.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo xã Phong Thổ tham quan mô hình trồng rau tại bản Hùng Pèng.

Trong thời gian triển khai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đóng góp 2.000 ngày công hỗ trợ nhân dân. Ngoài 21 hộ tại bản Ngài Thầu, đã có thêm 98 hộ dân tham gia mô hình, khoảng 8ha đất đã được chuẩn bị, trong đó khoảng 4,5ha đã xuống giống.

Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân chăm sóc rau.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cùng nhân dân làm giàn cho cây đậu đỗ.

Theo Đại tá Lê Công Thành, đây là hướng đi phù hợp với chủ trương kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, gắn bó với địa bàn, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong thời gian tới, các đồn biên phòng của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng dẫn người dân chăm sóc rau, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững của mô hình.