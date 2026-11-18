Trong hai năm 2025-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ, sáng tạo phong trào “Bình dân học vụ số” với nhiều mô hình thiết thực, phù hợp điều kiện địa bàn, nổi bật là các mô hình: “Thầy giáo quân hàm xanh - Đẩy nhanh chuyển đổi số”, “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, “Thư viện pháp luật số”, “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh” và “Hướng dẫn nhân dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử”.

Với phương châm “đi từng bản, đến từng lán nương, hướng dẫn từng người dân”, trong hai năm, các đơn vị đã tổ chức 932 buổi tuyên truyền, hướng dẫn với 31.296 lượt người tham gia tại 172 bản, điểm dân cư. Nội dung tập trung vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác internet an toàn, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng...

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị.

Đặc biệt, thông qua mô hình hỗ trợ bán hàng trên sàn thương mại điện tử, cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn 80 hộ dân tạo lập, vận hành gian hàng số. Tính đến tháng 10-2026, tổng doanh thu các gian hàng đạt hơn 1 tỷ đồng, góp phần quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh” đã tiếp nhận 232 tin báo, trong đó 199 tin có giá trị, góp phần xác lập, đấu tranh thành công 6 chuyên án, bắt, khởi tố 38 vụ/46 đối tượng vi phạm pháp luật.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời chỉ ra khó khăn về hạ tầng viễn thông, trang thiết bị, trình độ tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng thời nhấn mạnh: Chuyển đổi số phải lấy hiệu quả phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân làm thước đo; chú trọng nhân rộng những mô hình thiết thực, khắc phục khó khăn về hạ tầng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hướng dẫn người dân khu vực biên giới sử dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đời sống và phát triển kinh tế.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phải thực sự là một tuyên truyền viên, hướng dẫn viên số, góp phần đưa tri thức công nghệ đến từng hộ dân nơi biên giới, tạo động lực và củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng biên giới Lai Châu hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Cùng ngày, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập năm 2026.