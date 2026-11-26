Ngày 26-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” (2025 - 2026).

Phong trào "Bình dân học vụ số" được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn đơn vị. Qua 2 năm triển khai, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ. Nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng, quản lý văn bản điện tử, khai thác Internet, thư điện tử công vụ, các nền tảng số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Các đơn vị chú trọng phương pháp hướng dẫn trực tiếp “cầm tay chỉ việc” nhằm phát huy vai trò của cán bộ có kiến thức công nghệ thông tin trong hỗ trợ đồng chí, đồng đội.

Quang cảnh hội nghị.

Phong trào còn được gắn với thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng và hỗ trợ người dân khu vực biên giới biển, đảo tiếp cận chuyển đổi số. Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng hướng dẫn ngư dân ứng dụng công nghệ số vào hoạt động khai thác thủy sản trên biển; tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, nâng cao kỹ năng khai thác các tiện ích số và nhận diện, phòng tránh những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp ngư dân từng bước thay đổi thói quen, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số theo từng nhóm đối tượng, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác, gắn chuyển đổi số với bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.