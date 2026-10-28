Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều 28-10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thời gian qua, lực lượng BĐBP đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hải quan và cơ quan chức năng các nước Lào, Campuchia tổ chức bắt giữ 296 vụ với 697 đối tượng, thu 2,1 tấn ma túy các loại. Bên cạnh đó, ký kết Kế hoạch điều tra cơ bản chung trên tuyến biên giới liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức 80 lượt ngoại biên nắm thông tin tội phạm, 1.346 lượt tuyên truyền...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 4 chuyên án, 8 vụ án với 26 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ gần 1kg ma túy các loại, 545,8kg thuốc nổ, 255,3m dây cháy chậm, 1.522 kíp nổ, 42kg pháo hoa không rõ xuất xứ và 8.000 lít dầu DO. Đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 121 vụ với tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, đấu tranh thành công chuyên án XC-726P về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, qua đó bắt giữ, mở rộng điều tra 10 đối tượng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian tới. Thời gian tới, BĐBP tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng cường nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn và các loại đối tượng trên tuyến biên giới biển; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, an toàn địa bàn.