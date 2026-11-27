Thời gian qua, phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa bàn. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Gắn thi đua với nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2026, BĐBP tỉnh triển khai phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, tập trung gắn các nội dung thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phong trào được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba tuần tra trên đảo.

Trong năm, lực lượng BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công 4 chuyên án; phát hiện, xử lý 12 vụ án với 21 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 1kg ma túy, 844g thuốc nổ, 42kg pháo hoa và 8.000 lít dầu DO. Bên cạnh đó, các đơn vị xử lý vi phạm hành chính 122 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, chuyên án XC726P đấu tranh với hoạt động tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đã được triệt phá, bắt giữ 9 đối tượng liên quan.

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý người và phương tiện hoạt động trên biển được duy trì thường xuyên. Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, CB-CS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân. Trong năm, các đơn vị đã phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn 100 vụ, với 73 phương tiện gặp nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Lan tỏa những việc làm thiết thực

Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 còn được triển khai gắn với công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. Các đơn vị chủ động phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Trong năm, BĐBP tỉnh đã trao hơn 4.500 suất quà, tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 5,5 tấn gạo, hơn 1.200 bánh chưng và 112 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các đơn vị còn phối hợp xây dựng 9 căn nhà tình nghĩa, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Các mô hình, chương trình như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục được duy trì với nhiều hoạt động cụ thể.

Năm 2026, BĐBP tỉnh có 79 lượt tập thể, 176 cá nhân được các cấp khen thưởng; 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. BĐBP tỉnh được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Song song với đó, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng tổ chức đảng và đơn vị vững mạnh toàn diện được chú trọng. Các nội dung thi đua gắn với chấp hành điều lệnh, duy trì nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng môi trường công tác đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng.

Đại tá Vũ Ngọc Đoàn - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: “Năm 2026, CB-CS toàn đơn vị tập trung tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Cùng với đó, đơn vị chú trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông; chủ động, sáng tạo trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng địa bàn an toàn, đoàn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới”.

Hiệu quả của phong trào thi đua Quyết thắng không chỉ thể hiện qua những con số, thành tích cụ thể mà còn ở tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mỗi CB-CS. Việc gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận và xây dựng đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.