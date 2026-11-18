Ngày 18-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, diễn tập năm 2026.

Năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và tổ chức diễn tập, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện, hướng dẫn xây dựng giáo án, chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ và vật chất phục vụ huấn luyện. Các đơn vị chủ động tổ chức huấn luyện sát với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm địa bàn và tình hình thực tiễn. Công tác xây dựng chính quy, quản lý doanh trại, cảnh quan môi trường bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Quang cảnh hội nghị.

Qua kiểm tra toàn diện của Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tại các cơ quan, đơn vị cho thấy, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, vùng biển đảo.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.