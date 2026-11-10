Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa kịp thời cứu hộ tàu cá bị chìm do sóng lớn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, tàu cá mang số hiệu KH 10741, do ông Nguyễn Văn Tú, trú tại tổ dân phố Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa làm chủ, đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bất ngờ bị sóng đánh trôi, dẫn đến chìm tàu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải và các lực lượng kịp thời cứu hộ Tàu cá KH 10741.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Hải cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân dân và các lực lượng tại chỗ triển khai phương án cứu hộ. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tiếp cận, triển khai các biện pháp trục vớt, khắc phục sự cố. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 7 giờ 15 phút các lực lượng đã đưa được tàu cá lên bờ, tạo điều kiện cho chủ phương tiện tiến hành kiểm tra, sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Việc kịp thời huy động lực lượng cứu hộ tàu cá thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải trong ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết; đồng thời góp phần bảo vệ tài sản, hỗ trợ ngư dân ổn định sản xuất, củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới biển.