Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ

Chiều 15-10, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ trong đơn vị nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ.

Những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Quân đội, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tích cực triển khai các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, hướng về phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển. Nổi bật là các hoạt động trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, góp phần hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống, động viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động vì cộng đồng; đồng thời mong muốn thời gian tới, cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội và đơn vị vững mạnh.