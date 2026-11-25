Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ nay đến ngày 29-11, toàn tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập, sạt lở đất và mất an toàn đối với hoạt động trên biển. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngày 25-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa triển khai các phương án ứng phó.

Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động củng cố doanh trại, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cơ quan Ban Chỉ huy duy trì một trung đội; các đồn biên phòng duy trì một tiểu đội; Hải đội Biên phòng 1 và Hải đội Biên phòng 2 bố trí hai kíp tàu thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cùng với đó, các đồn, trạm kiểm soát biên phòng phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không đưa phương tiện ra khơi khi điều kiện không bảo đảm; chủ động gia cố lồng bè, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Các phương tiện khi xuất, nhập bến phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị thông tin liên lạc.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc địa bàn, kịp thời tiếp cận, hỗ trợ, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.