Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Bảo đảm an ninh, an toàn cho những chuyến tàu

Hằng năm, tỉnh Khánh Hòa đón nhiều tàu du lịch biển quốc tế và tàu quân sự nước ngoài đến thăm, giao lưu. Để các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cảng biển và quảng bá hình ảnh địa phương.

Góp phần thắt chặt tình hữu nghị

Cuối tháng 7, Biên đội tàu Hải quân Liên bang Nga do Đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich làm Chỉ huy trưởng đã có chuyến thăm, giao lưu tại Khánh Hòa trong 5 ngày. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội, hải quân hai nước. Để chuyến thăm diễn ra an toàn, đúng chương trình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng và triển khai các mặt công tác ngay từ khi tiếp nhận thông tin. Việc kiểm tra, giám sát tàu và thủy thủ đoàn; kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực cảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi. Nhờ sự phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng chức năng, chuỗi hoạt động của Biên đội tàu Hải quân Liên bang Nga diễn ra theo kế hoạch, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra kiểm soát, giám sát tàu quân sự nước ngoài đến thăm, giao lưu tại Khánh Hòa.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón 6 lượt tàu quân sự nước ngoài, với hơn 1.200 sĩ quan, thủy thủ đến thăm, giao lưu. Đặc thù của hoạt động này đòi hỏi lực lượng biên phòng phải nắm chắc quy định, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, bố trí lực lượng phù hợp và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trung tá Vũ Anh Tú - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết: “Đối với tàu quân sự nước ngoài đến thăm, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ, tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm các hoạt động của tàu và thủy thủ đoàn theo chương trình đã thống nhất. Các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, đúng thẩm quyền, tuân thủ pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Đơn vị cũng phối hợp với công an, quân sự, hải quan, cảng vụ, kiểm dịch y tế, cơ quan ngoại vụ và các lực lượng liên quan để nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh”.

Tạo thuận lợi cho du khách quốc tế

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu quân sự nước ngoài, BĐBP tỉnh chú trọng cải cách thủ tục biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đón khách du lịch quốc tế bằng đường biển. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đón 43 chuyến tàu du lịch biển quốc tế, đưa hơn 70.200 lượt thuyền viên và du khách lên bờ tham quan, nghỉ dưỡng. Hoạt động này góp phần thúc đẩy dịch vụ, thương mại, du lịch, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan của địa phương. Tuy nhiên, thời gian tàu neo đậu có hạn, lịch trình tham quan của khách khá gấp, đòi hỏi thủ tục phải được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các tàu quốc tế đến Khánh Hòa.

Với phương châm “thủ tục nhanh gọn, tác phong văn minh, giữ vững nguyên tắc và phù hợp thông lệ quốc tế”, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chủ động đổi mới phương pháp làm việc, kết hợp kiểm tra, giám sát với hướng dẫn tận tình, ứng xử lịch sự. Các khâu tiếp nhận, kiểm tra thông tin và giải quyết thủ tục được tổ chức khoa học, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện để du khách lên bờ tham quan, mua sắm và trải nghiệm văn hóa địa phương. Đáng chú ý, BĐBP tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xuất nhập cảnh, sử dụng phần mềm quản lý thuyền viên, triển khai thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và phối hợp kiểm soát người nước ngoài theo quy định.

Thượng tá Đặng Đình Đông - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, đơn vị chủ động thực hiện thủ tục trên môi trường số, bảo đảm vừa nhanh chóng, vừa chặt chẽ về nghiệp vụ. Danh sách hành khách được kiểm tra, đối chiếu theo quy định; khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời gian giải quyết thủ tục cho khách lên bờ có thể chỉ từ 3 đến 5 phút. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho hành khách, nhất là các đoàn khách có lịch trình tham quan trong ngày. Song song với đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ, đối chiếu danh sách, giám sát người và phương tiện ra vào cảng, bảo đảm hành khách lên bờ, trở lại tàu đúng quy định. Những trường hợp cần xác minh được xử lý theo đúng quy trình, hài hòa giữa yêu cầu nghiệp vụ và chất lượng phục vụ.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng, BĐBP tỉnh góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho các chuyến tàu quốc tế, phục vụ hoạt động đối ngoại quốc phòng và du lịch biển, đồng thời quảng bá hình ảnh Khánh Hòa thân thiện, mến khách đến bạn bè quốc tế.