Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ cứu kéo tàu cá bị chìm khi đang neo đậu

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 hỗ trợ ứng cứu tàu cá bị chìm. Ảnh: Thanh Bình

Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 11/10, tàu cá mang số hiệu GL-06192-TS do ông Nguyễn Văn Tứ, 61 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai làm chủ, bất ngờ bị phá nước dẫn đến chìm tàu khi đang neo đậu tại bến. Đây là phương tiện chuyên hành nghề lưới gần bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, 9 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ kéo phương tiện vào bờ.

Do ảnh hưởng của dòng chảy và mực nước tại khu vực, lực lượng chức năng cùng chủ tàu tạm thời neo giữ phương tiện, chờ thủy triều xuống để tiến hành các biện pháp khắc phục, hút nước và trục vớt tài sản.

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và trang thiết bị trên tàu chưa được thống kê cụ thể.