Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép đường cát qua biên giới

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật thu giữ. Ảnh: Hòa Bình

Cụ thể, lúc 0 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Võ Văn Hợp, sinh năm 1994, điều khiển vỏ lãi vận chuyển 35 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.750kg.

Đến 0 giờ 45 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Gõ (sinh năm 1968), sử dụng vỏ lãi vận chuyển 30 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.500kg.

Tiếp đó, lúc 1 giờ 15 phút, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng điều khiển vỏ lãi vận chuyển đường cát. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng bỏ lại tang vật và rời khỏi hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1.750kg đường cát.

Tổng số tang vật thu giữ trong 3 vụ gồm 5.000kg đường cát, 3 vỏ lãi, 2 máy xăng và 1 máy dầu đã qua sử dụng.

Hiện, Đồn Biên phòng Cầu Muống đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.