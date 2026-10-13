Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp bắt 3 vụ vận chuyển đường cát lậu

Cụ thể, lúc 0 giờ 05 phút cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện Võ Văn Hợp, sinh năm 1994, điều khiển vỏ lãi vận chuyển 35 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.750kg.

Đến 0 giờ 45 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Gõ (sinh năm 1968) sử dụng vỏ lãi vận chuyển 30 bao đường cát, trọng lượng khoảng 1.500kg.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật thu giữ. Ảnh: Hòa Bình

Tiếp đó, lúc 1 giờ 15 phút, một đối tượng điều khiển vỏ lãi thấy tổ công tác liền bỏ trốn, để lại tang vật khoảng 1.750kg đường cát.

Tổng số tang vật thu giữ trong 3 vụ khoảng 5.000kg đường cát, 3 vỏ lãi. Đồn Biên phòng Cầu Muống đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.