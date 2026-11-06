Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát huy dân chủ, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng kết luận kiểm tra. Ảnh: Anh Dũng

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đơn vị đã ban hành đầy đủ hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; thường xuyên rà soát, bổ sung và công khai, minh bạch các nội dung theo quy định.

Đáng chú ý, việc phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy được đẩy mạnh thông qua duy trì nghiêm chế độ đối thoại dân chủ. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 421 buổi đối thoại với 9.585 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, vai trò của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng tiếp tục được phát huy trong tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Đại tá Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thông báo kết quả kiểm tra. Ảnh: Anh Dũng

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã năng động, sáng tạo trong tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cũng đánh giá cao những thành tích nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; triển khai các mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu nạn...

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, những kết quả trên có được là nhờ đơn vị đã phát huy tốt dân chủ trong chỉ huy, điều hành, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, từ cơ quan Ban Chỉ huy đến các đồn Biên phòng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, như: Nội dung sinh hoạt đối thoại ở một số đơn vị cơ sở có lúc còn hình thức; một số cán bộ, chiến sĩ chưa mạnh dạn nêu ý kiến; việc duy trì sinh hoạt của các tổ chức quần chúng tại những đồn Biên phòng đóng quân phân tán, ở vùng sâu, vùng xa có thời điểm chưa kịp thời.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, sổ sách về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Ảnh: Anh Dũng

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn. Đồng thời, đơn vị cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường kiểm tra việc thực hiện dân chủ tại các đồn Biên phòng, kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.