Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải và các lực lượng hỗ trợ người dân đi qua khu vực bị ngập. Ảnh: Ngọc Lân

Tại xã Hòa Xuân, mưa lớn khiến một số tuyến đường qua các thôn Thạch Tuân, Bàn Thạch và Phước Giang bị ngập dưới 20cm; riêng thôn Hiệp Đồng ngập khoảng 60cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn; hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu và tổ chức chốt chặn tại những điểm có nguy cơ mất an toàn. Đến nay, toàn bộ 69 tàu cá trên địa bàn đã được đưa vào nơi neo đậu an toàn.

Tại xã Ô Loan, Đồn Biên phòng An Hải cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức chốt chặn tại khu vực suối Ré, trên tuyến đường liên thôn từ thôn Tân An lên Quốc lộ 1A. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua những đoạn đường ngập sâu để phòng tránh nguy hiểm do nước lũ.

Cùng thời gian này, tại phường Xuân Đài, trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động 3 hộ dân trong khu vực nguy hiểm di dời đến trụ sở khu phố An Bình Thạnh. Đến 16 giờ ngày 28/11, cả 3 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Đài hỗ trợ di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Lân

Trong khi đó, tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và Phú Yên, mưa lớn kéo dài từ chiều tối 27/11 đến ngày 28/11 khiến một số khu vực trũng thấp thuộc các tổ dân phố Đông Bình, Phước Khánh, Vĩnh Phú (phường Tuy Hòa), Cẩm Thọ, Hòa Kiến (phường Bình Kiến) bị ngập từ 20 đến 40cm. Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương đến các khu vực bị ngập để nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Tại phường Phú Yên, tình hình cơ bản ổn định, tàu cá trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.

Hiện nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Đến thời điểm báo cáo, các địa bàn trên chưa ghi nhận thiệt hại về người.