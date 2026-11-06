Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng 2 hộ nghèo khu vực biên giới

Đại diện các đơn vị và địa phương trao ảnh Bác Hồ và biểu trưng tặng gia đình ông Y Căn Na Đy Hra. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Dự buổi lễ có Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Sau hơn 5 tháng thi công, 2 căn nhà cấp 4 đã hoàn thành, được bàn giao tặng gia đình bà H’Bdia Bkrông ở buôn Đrang Phốk và gia đình ông Y Căn Na Đy Hra, ở buôn Trí. Đây là những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm sống trong điều kiện nhà ở thiếu thốn.

Trong đó, căn nhà của gia đình bà H’Bdia Bkrông có diện tích khoảng 60m2, tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng; căn nhà của gia đình ông Y Căn Na Đy Hra có diện tích khoảng 60m2, tổng kinh phí 120 triệu đồng. Mỗi căn nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình, người thân, bạn bè đóng góp, cùng sự hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk và Đồn Biên phòng Bo Heng.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương biểu trưng và quà tặng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà H'Bdia Bkrông. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Rơ Lan Ngân nhấn mạnh, mỗi ngôi nhà được xây dựng, mỗi hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia chính là một việc làm thiết thực góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Đồng chí khẳng định, mỗi người dân biên giới là một “cột mốc sống”, là chủ thể quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, mong muốn các gia đình sau khi có nhà mới sẽ tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm mô hình chăn nuôi bò trên địa bàn xã Buôn Đôn. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Sêrêpốk cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng các phần quà thiết thực, chúc mừng hai gia đình có nhà mới.

Cùng ngày, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm một số mô hình tiêu biểu trên địa bàn xã Buôn Đôn của các Đồn Biên phòng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.