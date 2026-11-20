Ba đối tượng cùng tang vật 50,5kg pháo hoa nổ và pháo nổ bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Ngọc Chung. Ảnh: Văn Tuấn

Trước đó, lúc 17 giờ 20 phút ngày 18/11, tại khu vực xóm Cô Sầu 2, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Chung, Công an xã Trùng Khánh và Đội Cảnh sát giao thông Trùng Khánh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển pháo hoa nổ và pháo nổ. Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Toản (sinh năm 2006, trú tại Bản Chang, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Nông Bảo Huy (sinh năm 2006, trú tại Bản Đà, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và Nông Xuân Trường (sinh năm 2005, trú tại Bản Luông, Nà Sa, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 thùng xốp, bên trong chứa pháo hoa nổ và pháo nổ, với tổng trọng lượng 50,5kg.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận số pháo trên được mua từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam qua khu vực mốc 807 để bán kiếm lời.

Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.