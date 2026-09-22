Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau: Mang Trung thu đến với thiếu nhi vùng biên

Sự kiện có 203 em học sinh tham gia. Trong phần truyền thông “Hãy tự bảo vệ chính mình” với thời lượng khoảng 60 phút, các em học sinh được khởi động bằng những hoạt động sinh động, sau đó tham gia hỏi - đáp và thực hành “6 bước rửa tay với xà phòng”. Đây là nội dung thiết thực, giúp các em hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, chủ động bảo vệ sức khỏe trong sinh hoạt hằng ngày.

Hỏi - đáp đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn khi tham gia giao thông, trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh trong phần truyền thông “Hãy tự bảo vệ chính mình".

Tiếp đó, chương trình hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Các em cũng được hướng dẫn cách tự bảo vệ an toàn khi xảy ra thiên tai, những kỹ năng phòng, chống đuối nước và phòng, chống xâm hại. Bên cạnh đó là nội dung tuyên truyền bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp các em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình.

Để tạo không khí vui vẻ, gần gũi, ban tổ chức lồng ghép trò chơi thi uống sữa với sự tham gia của các em học sinh. Hoạt động vừa tạo sự hào hứng, vừa giúp nội dung truyền thông trở nên sinh động, dễ nhớ và phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Ban tổ chức trao quà tặng 12 trẻ em tham gia chương trình “Hãy tự bảo vệ chính mình”.

Sau phần sự kiện truyền thông, các em được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và tham gia phá cỗ Trung thu.

Những phần quà và đèn Trung thu được các đại biểu trao đến tay các em học sinh ở Cà Mau.

Thượng tá Võ Minh Đương, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết: “Chương trình đã mang đến cho các cháu thiếu nhi vùng biên giới một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi, an toàn, tràn ngập tình yêu thương. Đây cũng là dịp để chúng ta gửi gắm niềm tin, sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội dành cho thế hệ măng non nơi vùng đất biển thân yêu này”.

Sự kiện truyền thông “Hãy tự bảo vệ chính mình” gắn với Tết Trung thu năm 2026 không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ em mà còn truyền tải những thông điệp thiết thực về kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các nguy cơ trong cuộc sống và giữ gìn môi trường. Từ đó, chương trình góp phần tạo thêm sân chơi bổ ích, lan tỏa sự quan tâm, chăm lo dành cho trẻ em trên địa bàn biên giới, để các em đón một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và trọn vẹn.