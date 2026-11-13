Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, đảo năm 2026

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra. Ảnh: LK

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Trong chương trình làm việc, đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Khánh Hội và Hải đội Biên phòng 2.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại Đồn Biên phòng Khánh Hội. Ảnh: LK

Tại các đơn vị, đoàn tập trung kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, đảo; việc triển khai các kế hoạch, phương án tác chiến và khả năng xử lý những tình huống phát sinh trên địa bàn, nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, trình độ nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại tàu của Hải đội Biên phòng 2. Ảnh: LK

Bên cạnh đó, đoàn tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, văn kiện tác chiến; văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị và hồ sơ, văn bản thuộc các chuyên ngành; kiểm tra nhận thức chung các chuyên ngành, nhằm đánh giá khả năng nắm vững và vận dụng các quy định vào thực tiễn công tác.

Cà Mau là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển với đoạn biên giới trên biển dài trên 350km. Trên địa bàn có 2 cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối. Trên khu vực biên giới có 19 xã, phường.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ động ra khu vực chiến đấu tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: LK

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Các mặt công tác được xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng biển, đảo được thực hiện chặt chẽ. Đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập phương án chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu và sự kiện chính trị quan trọng. Lực lượng, phương tiện và trang bị kỹ thuật luôn được duy trì, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Kiểm tra thực hành triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng của đồng chí Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Khánh Hội. Ảnh: LK

Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào hoạt động trên các vùng biển, đảo. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cùng với nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, nhất là trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ được thực hiện đầy đủ, góp phần động viên bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và địa bàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau luôn quan tâm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đơn vị đã chủ động vận động các nguồn lực, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng.

Kiểm tra hồ sơ, văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị tại Hải đội Biên phòng 2. Ảnh: LK

Phát biểu nhận xét, đánh giá sơ bộ tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2026. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Kiểm tra chuyên ngành Hậu cần - Kỹ thuật tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Ảnh: LK

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra phát hiện trong quá trình làm việc. Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.