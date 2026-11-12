Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch kiểm tra tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Ảnh: LK

Tham gia đoàn kiểm tra có Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng; cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu các thành viên trong đoàn tập trung đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, chú trọng công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị và việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Cùng với đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính...

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu và các thành viên đoàn công tác theo dõi đơn vị thực hiện nội dung kiểm tra ngoài thao trường. Ảnh: LK

Qua kiểm tra đánh giá đúng thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề ra biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Biên phòng trong thời gian tới.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Đồn Biên phòng Khánh Hội. Tại cơ quan Ban Chỉ huy, đoàn tập trung kiểm tra công tác tổ chức cơ động ra căn cứ chiến đấu, khả năng triển khai lực lượng, phương tiện và thực hiện các phương án khi có tình huống xảy ra. Tại Đồn Biên phòng Khánh Hội, đoàn kiểm tra các mặt công tác theo nội dung, kế hoạch đề ra, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ địa bàn, vùng biển được phân công phụ trách.

Đoàn cũng tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, văn kiện tác chiến; văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị và hồ sơ, văn bản thuộc các chuyên ngành. Đồng thời, tổ chức kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành, qua đó đánh giá khả năng nắm bắt, vận dụng các quy định, hướng dẫn của cấp trên vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác chuẩn bị cơ động ra khu vực chiến đấu. Ảnh: LK

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác huấn luyện được tổ chức đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đơn vị đã tổ chức 4.567 lượt tổ với 10.976 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, duy trì 16 tổ, chốt kiểm soát tại các cửa sông chưa có trạm kiểm soát Biên phòng; kiểm tra, kiểm soát 47.618 lượt tàu với 246.135 lượt người ra vào hoạt động trên biển.

Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu kiểm tra chuyên ngành tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Ảnh: LK

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, vùng biển, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thống kê, trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 156 vụ với 198 trường hợp; trong đó, khởi tố 15 vụ với 25 đối tượng về các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán người, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Tang vật thu giữ gồm 124,050 gram ma túy các loại, 15.440kg cá sặc bổi đông lạnh, 83.257kg phân urê, 71.700 lít dầu DO, 21 bộ kích điện tự chế, 945 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 781 hộp mỹ phẩm các loại và nhiều tang vật khác. Qua đấu tranh, đơn vị đã giải cứu 2 nạn nhân. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật nộp ngân sách Nhà nước trên 11 tỷ đồng.

Đặc biệt, trước yêu cầu tăng cường phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản. Trong năm, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho 35.434 lượt phương tiện với 180.151 lượt thuyền viên; tổ chức 8.554 lượt tuyên truyền trực tiếp, nhỏ lẻ cho 8.534 phương tiện và 2.520 hộ gia đình. Bên cạnh đó, đơn vị cấp phát 15.215 tờ rơi, tờ gấp và trao tặng 3.520 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chấp hành các quy định về khai thác thủy sản.

Kiểm tra thể lực chiến sĩ tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: LK

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng được Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau quan tâm thực hiện. Hiện nay, đơn vị có 21 đồng chí tham gia cấp ủy các xã, phường; 11 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các xã, phường biên giới. Đơn vị phân công 67 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 67 chi bộ ở khu vực biên giới và 181 đảng viên phụ trách 795 hộ gia đình.

Thông qua các mô hình tự quản, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tiếp tục được duy trì. Đơn vị đang duy trì 12 ấp điểm không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 734 tổ tự quản an ninh trật tự với 3.674 thành viên và 31 tổ tàu thuyền an toàn với 273 phương tiện, 580 thành viên. Đây là những mô hình góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển.

Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được đơn vị triển khai thường xuyên. Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau hiện nhận hỗ trợ 76 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”; duy trì một "Lớp học tình thương" trên đảo Hòn Chuối, với 11 học sinh là con em cư dân trên đảo. Trong năm, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, nhất là trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Văn Le (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra khu vực tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Khánh Hội. Ảnh: LK

Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ được quan tâm thực hiện đầy đủ; công tác quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ nhiệm vụ được chú trọng.

Thông qua kiểm tra, đoàn công tác sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời hướng dẫn đơn vị khắc phục khó khăn, vướng mắc, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, ngày 13/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục kiểm tra một số đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.