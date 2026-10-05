Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao 23 phần quà nhân lễ Sen Dolta

Đoàn cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thăm, tặng quà trụ trì chùa Tà Ngáo và người có uy tín vùng đồng bào Khmer.

Ngày 5/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc mừng và tặng quà các chùa Khmer, các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang.

Các đoàn đến thăm, chúc mừng và tặng 23 phần quà tại các chùa Tà Ngáo, chùa Mới, chùa Sê Rây Ong, chùa On Đôn Phen, chùa Đônl Câu, chùa Wath ThLâm và người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Tại các nơi đến thăm, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm hỏi sức khỏe, đời sống các vị chức sắc, người có uy tín và đồng bào Khmer; gửi lời chúc mừng, chúc các gia đình đón lễ Sen Dolta vui tươi, đầm ấm, an toàn. Đồng thời, thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.