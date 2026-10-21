Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, tạm giữ 449 điện thoại di động chưa rõ nguồn gốc

Hai đối tượng Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Văn Tính tại Đồn Biên phòng Phú Hữu. Ảnh: Tiến Vinh

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên biên giới, vùng biển của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, lúc 18 giờ 45 phút ngày 19/10, tại khu vực bến đò Đồng Ky, thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, tổ công tác Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Hữu tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 68A-00239.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 bao tải màu xám, bên trong chứa nhiều điện thoại di động các loại. Kết quả kiểm đếm xác định có 449 chiếc điện thoại đã qua sử dụng, gồm 189 chiếc Xiaomi Redmi 12C, 152 chiếc Xiaomi Redmi 13C và 108 chiếc iPhone X. Tại thời điểm kiểm tra, người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số điện thoại trên.

Qua khai thác nhanh, Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1991, trú tại xã An Long, tỉnh Đồng Tháp) khai nhận đã liên hệ với một người tên Cảnh, sinh sống tại Campuchia, thông qua mạng xã hội Facebook để đặt mua số điện thoại trên với giá thỏa thuận 95 triệu đồng, nhằm đưa về thành phố Hồ Chí Minh bán kiếm lời.

Tính thuê Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 1981, cùng trú tại xã An Long, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô từ tỉnh Đồng Tháp đến khu vực chợ Đồng Ky để nhận hàng. Cùng ngày, một người đàn ông chưa rõ lai lịch điều khiển xe máy đến giao 2 bao tải chứa điện thoại di động. Tính khai đã trả trước 25 triệu đồng tiền mặt cho người giao hàng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh: Tiến Vinh

Sau khi nhận hàng, Tính và Nhân điều khiển ô tô đến bến đò Đồng Ky, đưa xe qua đò sang bờ thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, kiểm tra. Nhân khai được Tính thuê vận chuyển số hàng trên với tiền công 1,5 triệu đồng nhưng chưa nhận tiền.

Hiện, Đồn Biên phòng Phú Hữu đang tạm giữ Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Thành Nhân cùng toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh nguồn gốc hàng hóa, làm rõ các tình tiết vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.