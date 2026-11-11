Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới năm 2026

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả sơ bộ. Ảnh: LK

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông và cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu trực tiếp kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh:LK

Tại các đơn vị, đoàn tập trung kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; việc triển khai các kế hoạch, phương án tác chiến và việc xử lý tình huống phát sinh trên địa bàn. Qua đó, đánh giá trình độ nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và sự phối hợp giữa các lực lượng khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, đoàn tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, văn kiện tác chiến; văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị và hồ sơ, văn bản thuộc các chuyên ngành; kiểm tra nhận thức chung các chuyên ngành, nhằm đánh giá khả năng nắm vững và vận dụng các quy định vào thực tiễn công tác.

Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng và Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu kiểm tra công tác xây dựng đơn vị tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: LK

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang quản lý, bảo vệ 247,888km đường biên giới đất liền tiếp giáp với Campuchia, gần 200km đường bờ biển, vùng biển rộng hơn 63.200km² với 5 quần đảo và hơn 143 hòn đảo lớn, nhỏ. Khu vực biên giới do đơn vị phụ trách có 32 xã, phường và 3 đặc khu. Đây là địa bàn rộng, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời có nhiều hoạt động giao thương, phát triển kinh tế biển và giao lưu qua biên giới đất liền.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Các mặt công tác được xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt hiệu quả thiết thực.

Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng kiểm tra hồ sơ công tác cửa khẩu tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Ảnh: LK

Nổi bật là đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực biên giới được thực hiện chặt chẽ. Các đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập phương án chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu và sự kiện chính trị quan trọng. Lực lượng, phương tiện và trang bị kỹ thuật luôn được duy trì, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người và phương tiện hoạt động trên các tuyến biên giới đất liền, vùng biển, đảo. Công tác kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu được thực hiện đúng quy định, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về biên giới, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá được quan tâm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, cùng địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

Cùng với nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, nhất là trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ được thực hiện đầy đủ, góp phần động viên bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và địa bàn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị hành quân chiến đấu tại tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông. Ảnh: LK

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn quan tâm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Đơn vị đã chủ động vận động các nguồn lực, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã được các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 thống nhất đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Cờ thi đua năm 2026.

Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Ảnh: LK

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Kiểm tra thực hành nội dung tổ súng phòng không tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: LK

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị qua kiểm tra. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ, xử lý 337vụ/2.071 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm về ma túy có 22 vụ/23 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 44,7kg ma túy các loại; 179 đầu thuốc lá điện tử là chất ma túy; 25 viên thuốc lắc; 56 vụ/62 đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tang vật thu giữ trị giá trên 8 tỷ đồng; 1 vụ/5 đối tượng vận chuyển 49,6kg pháo hoa nổ… Đơn vị đã khởi tố 20 vụ/27 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Xử phạt vi phạm hành chính 329 vụ/1.904 đối tượng với số tiền gần 9 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.