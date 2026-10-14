Bộ đội biên phòng thi đua cao điểm '80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng ký kết giao ước quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua

Đợt thi đua tập trung vào 3 nội dung trọng tâm. Trong đó, BĐBP tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến; truyền thống 82 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lâm Đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm quân số tham gia huấn luyện đạt 100%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên khá, giỏi; đồng thời bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội.

BĐBP tỉnh Lâm Đồng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo

Một nội dung quan trọng khác là xây dựng chính quy, tăng cường quản lý, giáo dục, duy trì nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. BĐBP tỉnh phấn đấu không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Phấn đấu đến hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công tác.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thông qua đợt thi đua cao điểm, BĐBP tỉnh Lâm Đồng quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.