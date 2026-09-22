Bộ đội Biên phòng thành phố: Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Cụm thi đua tuyến biên giới đất liền gồm các đồn biên phòng: A Nông, Tr’Hy, Ga Ry, La Êê, Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đắc Pring.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong cụm quan tâm, chỉ đạo sâu sát, bám sát chủ đề thi đua và được thực hiện nền nếp, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức.

Các đơn vị đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, cả hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động nắm và dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng chủ trương, đối sách, pháp luật.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; chủ động tham mưu địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp, không để điểm nóng xảy ra ở khu vực biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiều, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Các đơn vị cũng thực hiện các chương trình phối hợp; tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng trường liên cấp trên địa bàn biên giới; triển khai các chương trình, mô hình tiêu biểu như “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Mái ấm biên cương”…

Đồn Biên phòng A Nông bàn giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua tuyến biên giới đất liền cho Đồn Biên phòng Tr'Hy. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Tại hội nghị, Cụm thi đua tuyến biên giới đất liền bỏ phiếu bình chọn và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đội Biên phòng thành phố xem xét khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.