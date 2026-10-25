Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Hùng

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 22/10, tại khu vực hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn kiểm tra, phát hiện 11 đối tượng đang có hành vi bốc vác, vận chuyển hàng hóa trái phép. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, một số đối tượng điều khiển bè mảng và ô tô bỏ chạy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 5.150kg nầm lợn đông lạnh, 1.000kg trứng gà non đông lạnh, 3 bè mảng gắn máy và 1 ô tô bán tải biển kiểm soát 14K-15405. Số thực phẩm trên được đựng trong các thùng xốp, một số thùng đã bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển số thực phẩm trên với tiền công 500 nghìn đồng/người. Từ tối 21/10, các đối tượng bốc vác hàng hóa từ các xe bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển men theo lòng hồ đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ đưa hàng lên bờ. Khoảng 5 giờ ngày 22/10, khi các đối tượng đang bốc vác hàng hóa lên xe thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.