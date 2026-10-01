Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng diễn tập thực hành xử trí tình huống giả định cứu người gặp nạn trên biển. (Ảnh: Võ Tiến)

Tham gia tập huấn có chỉ huy, cán bộ các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Huế trên hai tuyến biên giới. Nội dung tập huấn gồm lý thuyết và thực hành, tập trung vào công tác tham mưu, chỉ huy, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống trên biển, đường thủy.

Ở phần lý thuyết, cán bộ được hướng dẫn công tác tham mưu, chỉ huy, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và phối hợp giữa các lực lượng. Các nội dung về xác định vị trí, tọa độ phương tiện gặp nạn trên hải đồ, phương pháp tìm kiếm người và tàu thuyền gặp nạn cũng được hướng dẫn.

(Ảnh: Võ Tiến)

Phần thực hành tập trung vào kỹ năng sử dụng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và xử trí các tình huống giả định. Cán bộ thực hành điều khiển phương tiện, tiếp cận người gặp nạn, cứu người đuối nước và cấp cứu người bị nạn trên biển. Các tình huống được xây dựng sát với điều kiện thực tế, chú trọng kỹ năng xử trí và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua tập huấn, cán bộ được củng cố kiến thức, kỹ năng tham mưu, chỉ huy, xử lý tình huống và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó, các đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời kết hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển với cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.