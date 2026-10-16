Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tập huấn công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện

Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là Phó đồn trưởng, Phó tiểu đoàn trưởng, Đội trưởng Tham mưu hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp, Đội trưởng Đội Vũ trang thuộc các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới của thành phố Huế.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phát biểu tại hội nghị.

Đợt tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ nắm chắc nội dung, phương pháp công tác tham mưu tác chiến và huấn luyện. Đồng thời, thống nhất phương pháp đăng ký, thống kê, lưu trữ hệ thống văn kiện tác chiến và hồ sơ công tác tham mưu; làm cơ sở phục vụ nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế yêu cầu Ban tổ chức triển khai tập huấn nghiêm túc, thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch. Các học viên phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung, kiến thức tập huấn để vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tế nhiệm vụ của đơn vị, địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và duy trì khả năng SSCĐ của đơn vị trong mọi tình huống.