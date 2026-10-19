Bộ đội Biên phòng thành phố Huế bắt giữ 3 tàu cá khai thác thủy sản trái phép

Kíp tàu tuần tra Biên phòng tiếp cận tàu cá TTH-17070-TS. Ảnh: Võ Tiến

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 17/10, tại vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, kíp tàu BP 31.11.01, Hải đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phát hiện 2 tàu cá khai thác hải sản trái phép. Tàu cá TTH-17070-TS, do ông Văn Ánh (sinh năm 1981) làm thuyền trưởng và tàu cá TTH-96777-TS, do ông Văn Tuấn (sinh năm 1973) làm thuyền trưởng. Cả hai thuyền trưởng đều trú tại xã Phú Lộc, thành phố Huế.

Tiếp đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/10, tại vùng biển xã Phú Vinh, thành phố Huế, kíp tàu BP 31.11.01 phát hiện tàu cá TH-91554-TS đang khai thác hải sản trái phép. Trên tàu có 7 thuyền viên, do ông Bùi Văn Bốn (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Thanh Hóa), làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Tổ công tác kiểm tra giấy tờ tàu cá TH-91554-TS. Ảnh: Võ Tiến

Hải đội Biên phòng đã dẫn giải, bàn giao 2 tàu cá TTH-17070-TS và TTH-96777-TS cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây; bàn giao tàu cá TH-91554-TS cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.