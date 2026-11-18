Đoàn công tác kiểm tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tham gia đoàn kiểm tra có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2026. Trọng tâm là công tác tham mưu tác chiến, sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đảng, công tác chính trị; công tác trinh sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); công tác đối ngoại Biên phòng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chuyển đổi số.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra quân tư trang đảm bảo của phân đội sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng được giao quản lý, bảo vệ tuyến biên giới biển có chiều dài 93,36km, vùng biển rộng khoảng 7.855km², với gần 400 đảo và 42,8km vùng nước cảng biển. Năm 2026, tình hình chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng cơ bản ổn định; hoạt động của tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền giảm. Tuy nhiên, tình hình thiên tai, tai nạn trên biển còn xảy ra nhiều; hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, duy trì lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra trang bị của phân đội sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong năm, đơn vị đã tổ chức 4 biên đội với 13 tàu, 8 xuồng và 96 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống khai thác IUU. Các đơn vị cũng đã tổ chức 6.699 đợt tuần tra với 20.933 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm soát 385.827 lượt phương tiện và 2.438.604 lượt người hoạt động ở khu vực biên giới biển.

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống trên biển. Năm 2026, đơn vị đã điều động 29 lượt phương tiện với 202 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn 27 vụ, cứu sống 90 người, hỗ trợ lai dắt 12 phương tiện gặp nạn trên sông, biển.

Đối với công tác Đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nền nếp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, trong năm có 92 lượt tập thể, 203 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới biển tiếp tục được duy trì, trong đó nổi bật là Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, mô hình “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”,... được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ văn kiện tham mưu tác chiến. Ảnh: Tuấn Kiệt

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 172 vụ với 212 đối tượng; trong đó, xử lý hình sự 24 vụ với 42 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 148 vụ với 170 đối tượng, tổng số tiền xử phạt hơn 2,15 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm ma túy, ngoại tệ, than và nhiều phương tiện liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, công tác phòng, chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ. Đơn vị đã phối hợp với địa phương và cơ quan chuyên ngành thủy sản quản lý, giám sát chặt chẽ 786 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên của thành phố bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Trong năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã bắt giữ, xử lý 82 vụ với 100 phương tiện, 102 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,1 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác thủy sản được chú trọng với 24.612 lượt phương tiện, 57.862 ngư dân; 1.103 lượt phương tiện ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Trong năm, đã tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 282 cán bộ; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập chiến thuật cấp đồn và tham gia các cuộc diễn tập phòng thủ của địa phương. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh nền nếp chính quy được duy trì thường xuyên; hệ thống biển bảng, thiết chế văn hóa, cảnh quan doanh trại từng bước được củng cố. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn.

Công tác đối ngoại Biên phòng, quản lý cửa khẩu cảng và cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến. Trong năm, đơn vị bảo vệ an toàn cho 303 đoàn với 1.598 người nước ngoài đến khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; kiểm tra, giám sát 6.405 lượt tàu với 121.411 lượt thuyền viên đến cảng. Thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển cho 12.313 lượt chuyến tàu đến, rời cảng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, số hóa hồ sơ và triển khai các phần mềm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành được đẩy mạnh.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm; đơn vị duy trì đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, tích cực tăng gia sản xuất, chăm sóc sức khỏe quân nhân, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, tài sản và các nguồn kinh phí, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Tuấn Kiệt

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị đánh giá, trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, tình hình an ninh, trật tự trên biển còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý, bảo vệ chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khai thác IUU; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Biên phòng, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Đại tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2026 với Đoàn kiểm tra. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, rà soát, khắc phục những hạn chế được chỉ ra; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.