Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng khánh thành tượng đài 'Nghe lời non nước'

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước” tại Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tượng đài “Nghe lời non nước” được xây dựng tại những vị trí trang trọng trong khuôn viên các đơn vị, bảo đảm tính thẩm mỹ, sự bền vững và hài hòa với cảnh quan doanh trại. Công trình được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần căn dặn người chiến sĩ Biên phòng. Hình ảnh giản dị mà giàu ý nghĩa biểu tượng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của Người đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, tượng đài còn tạo nên không gian văn hóa trang nghiêm, trở thành “địa chỉ đỏ”, giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, báo công và học tập, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm dưới tượng đài “Nghe lời non nước” tại Đồn Biên phòng Cát Bà, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Việc khánh thành tượng đài là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2026); 68 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2027) và 38 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2027).

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước” tại Đồn Biên phòng Đồ Sơn, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tượng đài “Nghe lời non nước” không chỉ là công trình văn hóa có giá trị giáo dục lâu dài mà còn là biểu tượng nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng luôn khắc ghi lời dạy của Bác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng. Từ đó, chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, giữ gìn sự bình yên và tạo môi trường ổn định để thành phố Hải Phòng phát triển bền vững.