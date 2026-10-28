Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cứu nạn thành công 4 thuyền viên trên vùng biển Đồ Sơn

Theo đó, sáng 28-10, Đồn Biên phòng Đồ Sơn, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp từ ông Phạm Văn Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa), là thuyền trưởng tàu cá HP-90314 TS.

Thời điểm đó, tàu cá chở theo 5 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại vùng biển Đồ Sơn (cách Tây Nam đảo Hòn Dấu khoảng 4 hải lý) thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến lưới quấn vào chân vịt không di chuyển được. Do thời tiết xấu đã làm 4 thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển, trôi dạt và đối mặt với nguy cơ đuối nước. Trước tình thế nguy cấp, thuyền trưởng đã lập tức phát tín hiệu cầu cứu.

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng kịp thời cứu thuyền viên tàu cá bị nạn.

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng động viên, thăm hỏi các thuyền viên bị nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã nhanh chóng báo cáo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đồng thời kích hoạt phương án cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Đơn vị điều động 1 xuồng ST 750 cùng 4 cán bộ, do Trung tá QNCN Đào Vĩnh Cửu, phụ trách đội tàu thuyền làm tổ trưởng, cơ động ra hiện trường tổ chức cứu nạn thành công 4 thuyền viên đưa lên xuồng. Ngay khi cập bến, đơn vị phối hợp cùng Trung tâm Y tế Đồ Sơn triển khai xe cứu thương và đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp khám sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân.

Hiện tại sức khỏe của 3 thuyền viên đã ổn định. Riêng thuyền viên Lê Văn Nam (sinh năm 2000, trú tại phường Liên Hòa, thành phố Quảng Ninh) do bị sặc nước và có nguy cơ viêm phổi đang được theo dõi, chăm sóc y tế đặc biệt tại Trung tâm Y tế Đồ Sơn.

Đồn Biên phòng Đồ Sơn tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của thuyền viên Lê Văn Nam; đồng thời hỗ trợ phương án lai dắt tàu cá HP-90314 TS vào bờ bảo đảm an toàn.