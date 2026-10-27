Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao quyết định về công tác cán bộ, quân lực

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố (thứ 4, phải sang) trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các sĩ quan. Ảnh: HỒNG ANH

Ban Thường vụ Đảng ủy đã công bố, trao quyết định cho 23 sĩ quan, gồm 1 cá nhân được điều động chuyển công tác về Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 22 cá nhân được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ tại các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, trao quyết định cho 6 quân nhân chuyên nghiệp, trong đó 3 cá nhân nghỉ hưởng chế độ hưu trí và 3 cá nhân nghỉ chờ hưu.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn trao quyết định nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu cho quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: HỒNG ANH

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các cá nhân được nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; mong muốn các cá nhân tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu tại địa phương, tích cực đóng góp kinh nghiệm xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Đối với các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Đại tá Hoàng Văn Mẫn yêu cầu nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố ngày càng vững mạnh.