Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tăng cường bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển năm 2026. Ảnh: HỒNG ANH

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố phối hợp Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực phối hợp giữa Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ với các đơn vị BĐBP thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí trên biển.

Chiều cùng ngày, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho 80 chủ tàu và thuyền trưởng đang hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Tại buổi tuyên truyền, các chủ tàu và thuyền trưởng được phổ biến những quy định về vị trí, phạm vi hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển; các hành vi bị nghiêm cấm khi hoạt động trong khu vực có công trình dầu khí, cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí.

Đồng thời, ngư dân được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, cách nhận biết nguy cơ mất an toàn, phương thức phát hiện và báo cáo kịp thời cho lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện các hành vi đe dọa an toàn đường ống dẫn khí.