Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2026

Đại tá Phan Văn Thí kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: BÁ VĨNH

Đoàn kiểm tra tập trung đánh giá việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng, công tác chính trị; huấn luyện chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; đối ngoại biên phòng, công tác cửa khẩu, chuyển đổi số, nghiệp vụ và hậu cần - kỹ thuật.

Năm 2026, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ công tác biên phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đầy đủ hệ thống giáo án huấn luyện theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phan Văn Thí biểu dương những kết quả của đơn vị đã đạt được trong năm 2026, đồng thời yêu cầu, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, các kế hoạch chiến đấu bảo vệ đơn vị, xử lý kịp thời các tình huống, làm tốt công tác huấn luyện điều lệnh, huấn luyện chiến đấu theo tiến trình biểu, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm các chế độ nề nếp theo quy định.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục biên phòng điện tử; phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm ma túy buôn lậu và gian lận bị thương mại; triển khai đồng bộ các giải pháp trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kiên quyết không để xảy ra tình trạng trộm cắp trên tàu nước ngoài.

Cùng với đó, đơn vị cần duy trì các chế độ hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất nâng cao đời sống cho bộ đội và sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn cửa khẩu cảng, không để bị động, bất ngờ.