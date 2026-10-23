Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp nhận 4 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình nắm thông tin về nguyên nhân vụ chìm tàu từ các thuyền viên. Ảnh: Văn Long

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 23/10, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được tin báo của ông Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1982, trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ), chủ phương tiện mang số hiệu CT-00787-TS, về việc tàu cá do ông Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1990, trú tại ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng đã cứu vớt 4 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Bốn thuyền viên được cứu gồm: Nguyễn Văn Hai (sinh năm 1982), thuyền trưởng; Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2003); Lê Văn Lượm (sinh năm 1990) và Bùi Minh Cảnh (sinh năm 2001). Cả 4 thuyền viên đều trú tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Mũi Né, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, 4 thuyền viên làm việc trên phương tiện mang số hiệu BTH-80712-TS. Trong quá trình hoạt động trên biển, do gặp sóng to, gió lớn, phương tiện bị chìm lúc 1 giờ 20 phút ngày 21/10, tại vị trí cách cảng cá Trần Đề khoảng 153 hải lý. Phát hiện các thuyền viên gặp nạn, tàu cá CT-00787-TS đã tổ chức cứu vớt, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Đến 12 giờ 45 phút ngày 23/10 tàu cá CT-00787-TS cập cầu cảng Hải đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và bàn giao 4 thuyền viên cho Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp nhận.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám sức khỏe cho thuyền viên. Ảnh: Văn Long

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ chỉ đạo Đồn Biên phòng Trung Bình cử cán bộ, nhân viên quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho các thuyền viên. Qua thăm khám, cả 4 thuyền viên đều có sức khỏe ổn định.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bàn giao các thuyền viên về với gia đình.