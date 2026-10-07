Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thăm, tặng quà các chùa Khmer dịp Lễ Sene Dolta năm 2026

Đại tá Lương Hữu Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thăm, tặng quà các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa Wát Pích, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Đoàn công tác thứ nhất do Đại tá Lương Hữu Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn; đoàn công tác thứ hai do Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn.

Tại các điểm đến, thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, các đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa, người có uy tín cùng bà con Phật tử Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta. Các đoàn chúc các vị sư sãi và đồng bào Khmer đón lễ trong không khí vui tươi, đầm ấm, an lành, đoàn kết; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tá Lương Hữu Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thăm, tặng quà các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa Xẻo Cóc, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các chùa Khmer, các vị trụ trì, Ban Quản trị chùa, người có uy tín và đồng bào Phật tử trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đồng bào Khmer, các vị sư sãi và người có uy tín luôn có nhiều đóng góp thiết thực; tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thăm, tặng quà các vị sư sãi chùa Kos Tung, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cho biết: Hoạt động thăm, tặng quà, chúc mừng Lễ Sene Dolta của Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thể hiện sự quan tâm, gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào Khmer trên địa bàn biên giới biển; qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Đây cũng là nguồn động viên để các vị sư sãi, người có uy tín và đồng bào Phật tử Khmer tiếp tục phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.