Bộ đội Biên phòng tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu tại sở chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với sự tham dự của gần 6.000 đại biểu.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các Tổng cục và cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp trong toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng còn có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các Phòng: Điều tra hình sự, Pháp chế, Tài chính, Khoa học quân sự; chỉ huy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các Cục tại khu vực Hà Nội; sĩ quan cấp Trung tá trở lên tại cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề, tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời định hướng những nội dung Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

Trong đó, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài” tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Dân Chủ

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”. Nghị quyết đặt ra yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; nhấn mạnh trách nhiệm hành động, tinh thần chủ động, quyết đoán, sáng tạo và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đối với Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”, hội nghị làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; yêu cầu nâng cao năng lực định hướng, dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động.

Hội nghị cũng quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 899-CT/QUTW ngày 30/8/2026 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm mới được nhấn mạnh là chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”, gắn nhận thức với hành động, lấy sản phẩm, chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo.

Cùng với đó, các đại biểu nghiên cứu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”. Trong đó chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Dân Chủ

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện quyết liệt “ba sự chuyển biến” cốt lõi. Trong đó, trước hết phải tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lấy đó làm cơ sở cho mọi hoạt động. Đồng thời, phải có sự chuyển biến quyết liệt về hành động thông qua việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ huy; kiên quyết chấn chỉnh bệnh hình thức, tâm lý cầu an, sợ khó, sợ trách nhiệm và tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Đặc biệt, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về kết quả. Các cơ quan, đơn vị phải biến nhận thức thành hành động cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai chất lượng, sát thực tiễn; qua đó nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng chí khẳng định, đây chính là thước đo thiết thực nhất đánh giá hiệu quả việc quán triệt và thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên trong toàn quân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng tiếp tục nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, chỉ thị. Hội nghị góp phần thống nhất nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Đây là cơ sở để đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.