Bộ đội Biên phòng tham gia chữa cháy tàu cá

Lúc 21 giờ 45 phút ngày 6-11, Đồn Biên phòng Hàm Luông, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo của ngư dân về việc 2 tàu cá đang neo đậu tại khu vực rạch Bắc Kỳ thuộc ấp An Thới, xã Tân Thủy (tỉnh Vĩnh Long) thì bị cháy.

Hai tàu cá bị cháy ban đầu là tàu BT-07485-TS và tàu BT-92142-TS. Sau đó, ngọn lửa lan rộng, cháy lan sang tàu cá BT-92999-TS neo đậu bên cạnh.

Các lực lượng tham gia chữa cháy tàu cá.

Đồn Biên phòng Hàm Luông nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường; phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 cùng Công an xã Tân Thủy tổ chức chữa cháy, ngăn lửa cháy lan sang các phương tiện neo đậu lân cận. Đến 0 giờ 25 phút ngày 7-11, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Các lực lượng tham gia chữa cháy tàu cá.

Vụ cháy làm 2 tàu cá BT-07485-TS và BT-92142-TS bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng; tàu cá BT-92999-TS bị cháy một phần, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra, làm rõ.