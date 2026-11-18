Quang cảnh buổi tuần tra giữa Đồn Biên phòng Sen Thượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam và Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Anh Dũng

Ngày 11/11, Đồn Biên phòng Sen Thượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam phối hợp với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới từ mốc giới số 11 đến mốc giới số 12.

Tại thực địa, hai bên tiến hành tuần tra dọc biên giới, kiểm tra mốc giới theo kế hoạch; trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện tô son mốc giới. Hai bên thống nhất thời gian, phương án tổ chức các đợt tuần tra song phương tiếp theo, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Đại diện Đồn Biên phòng Sen Thượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trao đổi các thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: Anh Dũng

Kết thúc đợt tuần tra, hai bên đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi bên cũng như hiệu quả phối hợp trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Việt Nam phối hợp với Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới tại khu vực mốc 737+50m. Ảnh: Huy Dương

Cũng trong ngày 11/11, tại khu vực cột mốc 737+50m, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Việt Nam phối hợp với Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức tuyên truyền song phương 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và kiểm tra liên hợp đoạn biên giới từ mốc 737 đến mốc 742, với sự tham gia của 40 người dân hai bên.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Hợp tác biên phòng Việt Nam - Trung Quốc” năm 2026 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc. Tại khu vực cột mốc 737+50m, lực lượng Biên phòng hai bên tuyên truyền cho 40 lượt người dân về “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc”, “Hiệp định về quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc”; đồng thời phổ biến, hướng dẫn phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật như vượt biên trái phép, lừa đảo và xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân hai nước. Hai bên cũng trực tiếp tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp những thắc mắc của người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng chức năng hai bên tiến hành kiểm tra liên hợp đoạn biên giới từ mốc 737 đến mốc 742 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về biên giới; đồng thời nghiên cứu biện pháp tăng cường, đổi mới công tác phối hợp quản lý, kiểm soát biên giới, chung tay xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Đồn Biên phòng Sen Thượng và Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) phối hợp với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Trung Quốc thực hiện nghi thức kiểm tra cột mốc số 3. Ảnh: Anh Dũng

Trước đó, ngày 29/10, hai Đồn Biên phòng Sen Thượng và A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam phối hợp với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương, tuyên truyền pháp luật và tặng quà học sinh hai nước. Chương trình được triển khai theo Phương án hành động song phương “Hợp tác Biên phòng năm 2026” giữa đại diện biên giới đoạn 1 phía Việt Nam và đại diện biên giới đoạn 1 phía Trung Quốc.

Hai bên tổ chức tuần tra từ cột mốc số 2 đến cột mốc số 3, phối hợp nắm tình hình, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bên khẳng định tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước; thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở các văn kiện pháp lý song phương và quy định pháp luật liên quan.

Sau tuần tra, tại khu vực cột mốc quốc giới số 3, hai bên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Nội dung tập trung vào 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Người dân, học sinh được hướng dẫn nhận diện, phòng ngừa các hành vi xuất nhập cảnh trái phép; buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán người; lừa đảo, dụ dỗ lao động bằng lời hứa “việc nhẹ, lương cao”; phá hoại, dịch chuyển mốc quốc giới và khai thác tài nguyên trái phép.

Dịp này, Đồn Biên phòng Sen Thượng trao 40 suất quà, tổng trị giá 20 triệu đồng, tặng học sinh Việt Nam và Trung Quốc tham gia chương trình; đồng thời tặng 1 suất quà cho Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình. Những phần quà góp phần động viên các em học sinh nỗ lực học tập, vun đắp tình hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước.

Đại diện Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam và Đại đội 224, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào kiểm tra và tô sơn cột mốc. Ảnh: Hải Thượng

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, ngày 28/10, Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam phối hợp với Đại đội 224, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ mốc 419 đến mốc 420, dài khoảng 6km.

Trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị tập trung kiểm tra hệ thống đường biên, mốc quốc giới nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Mặc dù thời tiết tương đối thuận lợi, song một số đoạn đường còn khó đi do sạt lở sau các đợt mưa bão năm 2025, ảnh hưởng đến việc cơ động của lực lượng.

Dịp này, Đồn Biên phòng Na Ngoi tặng quà Đại đội 224; thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình một học sinh người Lào được đơn vị đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” năm học 2026-2027.

Thông qua các hoạt động tuần tra song phương, kiểm tra liên hợp, tuyên truyền pháp luật và giao lưu, hỗ trợ nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và các nước láng giềng tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện để nhân dân hai bên biên giới ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Tuấn Khang (tổng hợp)