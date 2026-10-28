Bộ đội Biên phòng tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HẢI THƯỢNG)

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị tại Nghệ An. (Ảnh: H.T)

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công 110 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 1.670 vụ với 2.250 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 2,149 tấn ma túy các loại, hơn 30 tấn nguyên liệu thuốc lá, 150,95 tấn đường, 11,258kg vàng, 57,89kg bạc, 167.832 bao thuốc lá cùng nhiều hàng hóa, tang vật khác. Trị giá hàng hóa tạm giữ để điều tra, xác minh ước tính hơn 217 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, triển khai lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: H.T)

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, các đơn vị cần tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, vùng biển; tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, thành phố và các hải đoàn được yêu cầu xây dựng kế hoạch, đồng loạt ra quân trước 21 giờ ngày 28/10/2026, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển, cửa khẩu.