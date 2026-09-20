Bộ đội Biên phòng tận tụy, hết lòng bám bản, giúp đỡ nhân dân

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, BTL Bộ đội Biên phòng, đồng bào và các em thiếu nhi chuẩn bị tham dự Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà các Đồn biên phòng, chính quyền, nhân dân xã Tam Chung và xã Mường Lát, Thanh Hóa.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng gửi lời thăm hỏi ân cần cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc và các em thiếu nhi xã Tam Chung, xã Mường Lát.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân trên địa bàn Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm khởi đầu nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thành quả đó có sự đóng góp thầm lặng, bền bỉ, kiên trung của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nòng cốt là lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.

Thời gian qua lực lượng vũ trang trên địa bàn Mường Lát đã nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng, từng cột mốc quốc giới; luôn xung kích trên tuyến đầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên cho từng thôn bản.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đồn biên phòng Tam Chung (Thanh Hóa).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao tinh thần tận tụy, hy sinh vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong các đợt mưa lũ vừa qua, các đồng chí đã không quản ngại hiểm nguy, túc trực 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ di dời an toàn các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Việc làm đó đã làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định “Ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy ở đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Bộ đội Biên phòng”.

Không chỉ chắc tay súng bảo vệ biên cương, các cán bộ, chiến sĩ còn là những “Cán bộ tăng cường xã quân hàm xanh”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh” tận tụy, hết lòng bám dân, bám bản. Những công trình, phần việc cụ thể như: mô hình “Bản sáng vùng biên” thắp sáng đường quê tại bản Ón; mô hình hỗ trợ nuôi ăn bán trú cho 36 cháu mầm non tại bản Suối Phái; các lớp dạy xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông; chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”..., đã thực sự thắp sáng tri thức, nâng bước tương lai cho con em vùng cao, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Mường, Kinh, Khơ Mú,... trên địa bàn đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cần cù lao động, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước giảm nghèo và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà các Đồn biên phòng, chính quyền, nhân dân xã Tam Chung và xã Mường Lát, Thanh Hóa.

Tam Chung, Mường Lát là địa bàn biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Dù đời sống nhân dân nơi đây đã có nhiều khởi sắc, song điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, trường lớp học vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Để tiếp tục quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia kết hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tập trung thực hiện tốt nhất, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nói chung, Đồn Biên phòng Tam Chung và các đồn tuyến Mường Lát nói riêng phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, giữ vững bình yên nơi biên giới Tổ quốc.

Củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Thế trận lòng dân là nền tảng, bức tường thành vững chắc nhất bảo vệ biên cương Tổ quốc. Lòng dân yên thì biên cương mới vững. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phải luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu, thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng”, coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để mỗi người dân vùng biên thực sự là một “cột mốc sống” khẳng định và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí Thượng tướng Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà các Đồn biên phòng, chính quyền, nhân dân xã Tam Chung và xã Mường Lát, Thanh Hóa.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, lồng ghép hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, giống cây trồng, vật nuôi giúp bà con giảm nghèo nhanh và bền vững, an tâm bám bản, giữ biên. Chú trọng đầu tư kiên cố hóa trường lớp học bán trú, nội trú, trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh vùng cao được cắp sách đến trường, học hành chăm ngoan.

Duy trì, lan tỏa và nâng cao chất lượng các mô hình an sinh xã hội, đặc biệt là tổ chức thường niên Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả đã được kiểm nghiệm trong thực tế như: “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Vận dụng hiệu quả kinh nghiệm tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, xây dựng thành kế hoạch thường niên hằng năm và tổ chức hiệu quả, thiết thực để mỗi mùa Trung thu thành ngày hội thắm đượm nghĩa tình quân dân nơi biên giới.

Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân. Tiếp tục duy trì nền nếp công tác tuần tra song phương, giao ban trao đổi thông tin với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước bạn Lào; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa Đồn Biên phòng Tam Chung và các đồn tuyến Mường Lát với Đại đội 214 và các đơn vị của bạn Lào; phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Qua đó, cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Tam Chung và Mường Lát.

Nói chuyện với các cháu thiếu niên, nhi đồng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ân cần nhắc nhở: Con đường đến trường của nhiều cháu mặc dù đã được các cấp, các ngành và gia đình quan tâm chăm lo, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Mong các cháu luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn bè. Hãy nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp, nỗ lực rèn đức, luyện tài để sau này trở thành những công dân có ích, cùng chung tay dựng xây bản làng Mường Lát ngày càng no ấm, văn minh.

"Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đồng hành, nâng bước các cháu tới tương lai tươi sáng.ưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc xã Tam Chung, Mường Lát sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp, bình yên, hạnh phúc", Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nói.